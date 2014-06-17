路透基点：海尔国际2.5亿美元贷款接近结案--TRLPC

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海尔国际有限公司的2.5亿美元五年期子弹式贷款已经接近结案，借款方正与银行洽谈最后金额。
多家银行对此案的承诺总金额约达2.45亿美元，此案是在3月中展开一般银团阶段。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)和苏格兰皇家银行全额包销这笔贷款，此贷款由海尔电器集团提供担保。
贷款的最高综合收益为170个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码160个基点。
在此同时，一笔10亿港元子弹式贷款正在筹组银团，这笔贷款用于凯雷投资集团在海尔电器集团有限公司投资部位的增资。贷款由中国信托银行及台北富邦银行包销，2016年8月到期，以可转债作为抵押。贷款利率为Hibor加码330个基点。承贷1.5亿港元以上的银行，前端费为70个基点，承贷1-1.49亿港元，费用50个基点。
这笔10亿港元贷款的借款方为Hawaii Asia Holdings，这是凯雷集团为投资海尔电器而设立的特殊目的实体。凯雷在2011年8月透过投资可转债，取得海尔电器的9%股权。海尔电器是海尔集团旗下在香港上市的子公司。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。