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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 13:12 BJT

香港股市：早盘下滑，银行及博彩股回落

路透香港6月17日 - 香港股市周二早盘下滑，因投资者在银行板块前两日强势上涨后了结获利。

中国5月实际使用外资数据疲软也打压了市场人气。

截止中午，恒生指数 和恒生国企指数 均下跌0.6%。恒生指数早盘收在23,170.29点。

澳门博彩股延续3月中旬以来的跌势，受累于增长放缓的担忧。

新世界中国 下挫超过15%至逾三个月低点，此前该公司称股东已经拒绝控股股东--新世界发展 以186亿港元(24亿美元)对该公司的私有化计划。新世界发展下跌1%。 (完)
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