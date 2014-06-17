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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 13:49 BJT

韩国金融：将允许本国银行直接交易美元期货--监管机构

路透首尔6月17日 - 韩国金融服务委员会(FSC)周二表示，将允许本地银行开始直接交易在交易所挂牌的美元期货，以及即将挂牌的20年期美债期货。

该委员会在声明中称，20年期美债期货将在一两年内在交易所挂牌。

声明称，目前只有证券公司获准交易上市衍生品。

声明并指出，银行也将获准直接交易在交易所挂牌的三年、五年和10年期美债期货，未来五年还将推出更多外币期货。

该委员会称，韩国还计划在当地时间晚上六点到凌晨五点(0900 GMT至2000 GMT)推出夜间美元期货交易，并挂牌更多的基于股票的期货产品。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
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