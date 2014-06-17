国际油市：布兰特原油守在113美元附近，受伊拉克供应隐忧支撑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
0506 GMT，布兰特原油8月合约 下跌0.35美元至每桶112.59美元。该合约周一结算上涨0.48美元，此前曾创下113.28的盘中高位。
美国原油7月合约 下跌0.34美元，报每桶106.56美元，上日收低0.01美元。7月合约在6月20日到期。
“政府正小心保护石油设施，目前我们暂时不认为供应会有中断，”Emori说。
“但如果出现空袭，我认为油价可能每桶跳涨多达5美元。”
让情况更加复杂的是，伊拉克北部库尔德斯坦地区政府官员说，该地区应分得的伊拉克石油营收份额最高应为整体的25%，高于目前的17%。
美国官员证实与伊朗就伊拉克形势进行会谈，表示美-伊接触不会包括军事合作。
俄罗斯周一切断对乌克兰的天然气输送，双方在天然气欠款问题上各执己见，可能导致对欧洲其它地区的供应中断，俄乌两国之间重建和平的希望也将受挫。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/李婷仪 审校 张涛/张荻)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。