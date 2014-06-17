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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 14:07 BJT

国际油市：布兰特原油守在113美元附近，受伊拉克供应隐忧支撑

0506 GMT，布兰特原油8月合约 下跌0.35美元至每桶112.59美元。该合约周一结算上涨0.48美元，此前曾创下113.28的盘中高位。

美国原油7月合约 下跌0.34美元，报每桶106.56美元，上日收低0.01美元。7月合约在6月20日到期。

“政府正小心保护石油设施，目前我们暂时不认为供应会有中断，”Emori说。

“但如果出现空袭，我认为油价可能每桶跳涨多达5美元。”

让情况更加复杂的是，伊拉克北部库尔德斯坦地区政府官员说，该地区应分得的伊拉克石油营收份额最高应为整体的25%，高于目前的17%。

美国官员证实与伊朗就伊拉克形势进行会谈，表示美-伊接触不会包括军事合作。

俄罗斯周一切断对乌克兰的天然气输送，双方在天然气欠款问题上各执己见，可能导致对欧洲其它地区的供应中断，俄乌两国之间重建和平的希望也将受挫。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/李婷仪 审校 张涛/张荻)
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