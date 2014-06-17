《分析》美国资本新规要求银行提高准备金，富国等大银行或仍不达标

例如在美国，FDIC已解释过要如何执行，但这项计划若没有额外缓冲就行不通。

惠誉最近的一项报告中，也把整体风险缓冲资本比例假定为20%。

**更多规定**

分析师表示，在根据美联储要求的具体细节持有更多长期债务方面，银行业也许不会有太大问题，特别是若过渡期时间比较长的话。

富国银行准备金落后一些同业的原因之一，该行融资通常是仰赖客户存款，无需向其他银行或者投资者借入资金。

虽然客户可以迅速提取存款，但他们仍被视为有相当的“黏着度”--也就是银行认为存户不会一次提光存款--而美联储可能会把此列入考量，在制定长期债务规范时给予富国银行等业者更多回旋空间。

“如果银行之间因为业务模式不同而有些差异性存在的话，我们也不会感到意外。但这只是一项假设，并不是一项情报，”Longevialle说。

一位参与研拟该项规定的美联储高级官员本周说，在美联储自行出台其规定之前，他更希望见到各国监管当局在G20金融稳定委员会达成共识。