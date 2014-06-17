《分析》美国资本新规要求银行提高准备金，富国等大银行或仍不达标

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
例如在美国，FDIC已解释过要如何执行，但这项计划若没有额外缓冲就行不通。
惠誉最近的一项报告中，也把整体风险缓冲资本比例假定为20%。
**更多规定**
分析师表示，在根据美联储要求的具体细节持有更多长期债务方面，银行业也许不会有太大问题，特别是若过渡期时间比较长的话。
富国银行准备金落后一些同业的原因之一，该行融资通常是仰赖客户存款，无需向其他银行或者投资者借入资金。
虽然客户可以迅速提取存款，但他们仍被视为有相当的“黏着度”--也就是银行认为存户不会一次提光存款--而美联储可能会把此列入考量，在制定长期债务规范时给予富国银行等业者更多回旋空间。
“如果银行之间因为业务模式不同而有些差异性存在的话，我们也不会感到意外。但这只是一项假设，并不是一项情报，”Longevialle说。
一位参与研拟该项规定的美联储高级官员本周说，在美联储自行出台其规定之前，他更希望见到各国监管当局在G20金融稳定委员会达成共识。
通常欧洲银行业有着与美国不同的法律架构。在美国，他们的营运子公司全部归属于一个控股公司，因此，恐怕很难在短期内达成一个通用的做法。(完) (编译 李春喜/李爽/李婷仪 审校 艾茂林/田建华/石冠兰)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。