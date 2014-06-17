表格：英国5月CPI年增率降至1.5%，小于预估且创四年半以来最低

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦6月17日 - 英国国家统计局周二公布：
* 5月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%，较上年同期上升1.5%(预估为按年升1.7%)，年增幅创下2009年10月来最低
* 5月零售物价指数(RPI)较前月上升0.1%，较上年同期上升2.4%(预估为按年上升2.5%),年增幅创下2009年12月来最低
* 5月核心CPI较前月持平，较上年同期上升1.6%
以下为详细数据：
5月 4月 预估
CPI(HICP)
较前月% -0.1 0.4 0.2
较上年同期% 1.5* 1.8 1.7
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 持平 0.5
较上年同期% 1.6 2.0
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.1 0.4 0.2
较上年同期% 2.4** 2.5 2.5
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.1 0.4 0.2
较上年同期% 2.5 2.6 2.6
* 2009年10月以来最低CPI年增率
** 2009年12月以来最低RPI年增率 (完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。