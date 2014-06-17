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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 16:43 BJT

表格：英国5月CPI年增率降至1.5%，小于预估且创四年半以来最低

路透伦敦6月17日 - 英国国家统计局周二公布：

* 5月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%，较上年同期上升1.5%(预估为按年升1.7%)，年增幅创下2009年10月来最低

* 5月零售物价指数(RPI)较前月上升0.1%，较上年同期上升2.4%(预估为按年上升2.5%),年增幅创下2009年12月来最低

* 5月核心CPI较前月持平，较上年同期上升1.6%

以下为详细数据：

5月 4月 预估

CPI(HICP)

较前月% -0.1 0.4 0.2

较上年同期%　　　 1.5* 1.8 1.7

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 持平 0.5

较上年同期% 1.6 2.0

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.1 0.4 0.2

较上年同期%　　　 2.4** 2.5 2.5

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.1 0.4 0.2

较上年同期%　 2.5 2.6 2.6

* 2009年10月以来最低CPI年增率

** 2009年12月以来最低RPI年增率 (完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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