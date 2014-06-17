台湾股市：收高再创逾六年高位，多方仍占优势但观望美联储会议结果

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北6月17日 - 台湾股市周二收盘升0.41%，再创下逾六年的高位。分析师指出，台股续在高档狭幅盘整，多头仍占上风，对后势仍估缓步上扬，但要密切观注美联储的会议结果。
台湾加权股价指数 收高0.41%或37.67点，至9,240.60点；前高为2008年5月19日收报9,295.2点。今日成交值 为1,005.40亿台币，上交易日修正后为975.39亿。
“ 股汇市目前都在高档，要密切留意美联储的说法是否会转向。”台新投顾协理黄文清说。
外界广泛预期美国联邦储备理事会(美联储，FED)会在周二和周三的会议上将每月购债规模再缩减100亿美元，即便还有其他动作，也不会是什么具体的政策举措。
此外，黄文清也提到，明日台指期即将结算，但外资对台股后势应仍是看多，不致对台股多头行情有害。6月台指期 将于18日(周三)结算。周一该期指收升41点至9,241点。
亚洲股市周二涨跌互见。本地时间14:19时，MSCI亚太除日本明晟指数 跌0.31%，韩国股市 收升0.4%。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。