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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 14:30 BJT

台湾股市：收高再创逾六年高位，多方仍占优势但观望美联储会议结果

路透台北6月17日 - 台湾股市周二收盘升0.41%，再创下逾六年的高位。分析师指出，台股续在高档狭幅盘整，多头仍占上风，对后势仍估缓步上扬，但要密切观注美联储的会议结果。

台湾加权股价指数 收高0.41%或37.67点，至9,240.60点；前高为2008年5月19日收报9,295.2点。今日成交值 为1,005.40亿台币，上交易日修正后为975.39亿。

“ 股汇市目前都在高档，要密切留意美联储的说法是否会转向。”台新投顾协理黄文清说。

外界广泛预期美国联邦储备理事会(美联储，FED)会在周二和周三的会议上将每月购债规模再缩减100亿美元，即便还有其他动作，也不会是什么具体的政策举措。

此外，黄文清也提到，明日台指期即将结算，但外资对台股后势应仍是看多，不致对台股多头行情有害。6月台指期 将于18日(周三)结算。周一该期指收升41点至9,241点。

亚洲股市周二涨跌互见。本地时间14:19时，MSCI亚太除日本明晟指数 跌0.31%，韩国股市 收升0.4%。(完)
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