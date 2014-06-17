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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 16:39 BJT

表格：英国5月PPI产出物价较上年同期增长0.5%，预估为上升0.7%

路透伦敦6月17日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国5月PPI产出物价较前月下滑0.1%，较上年同期增长0.5%(预估为增长0.7%)

* 英国5月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上升1.0%(预估为升1.1%)

* 英国5月PPI投入物价较前月下跌0.9%，较上年同期下跌5.0%(预估为下跌4.1%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 5月 4月 预估值

较上月(变动%) -0.1 0.1 (持平) 0.1

较上年同期(变动%) 0.5 0.6 (0.6) 0.7

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 持平 持平(持平) 0.1

较上年同期(变动%) 1.0 1.0 (1.0) 1.1

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -0.9 -0.9 (-1.1) 持平

较上年同期(变动%) -5.0 -5.3 (-5.5) -4.1

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.2 -0.3 (-0.3)

较上年同期(变动%) -4.2 -5.1 (-5.2)

(完)
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