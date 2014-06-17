表格：英国5月PPI产出物价较上年同期增长0.5%，预估为上升0.7%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦6月17日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国5月PPI产出物价较前月下滑0.1%，较上年同期增长0.5%(预估为增长0.7%)
* 英国5月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上升1.0%(预估为升1.1%)
* 英国5月PPI投入物价较前月下跌0.9%，较上年同期下跌5.0%(预估为下跌4.1%)
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 5月 4月 预估值
较上月(变动%) -0.1 0.1 (持平) 0.1
较上年同期(变动%) 0.5 0.6 (0.6) 0.7
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 持平 持平(持平) 0.1
较上年同期(变动%) 1.0 1.0 (1.0) 1.1
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -0.9 -0.9 (-1.1) 持平
较上年同期(变动%) -5.0 -5.3 (-5.5) -4.1
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.2 -0.3 (-0.3)
较上年同期(变动%) -4.2 -5.1 (-5.2)
(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。