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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 14:22 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元全线受到买盘支撑

0604 GMT

* 澳元/美元下滑0.53%，澳元/新西兰元下滑0.15%，美元/日圆上涨0.15%，美元/印度卢比上涨0.31%

* 日股日经指数收高0.29%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.32%。美国6月原油期货下跌0.34%，美国十年期公债收益率报2.5916%

* 美国考虑对伊拉克发动空中打击，并可能与伊朗合作。

* 泰晤士报报导，英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯表示可能在任期结束前投票支持升息

* 中国5月外商直接投资的降幅为16个月以来最大

* 开盘技术图表：r.reuters.com/dec27t
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