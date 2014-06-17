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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月17日

路透伦敦6月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           161,200            -1,050
    锡            10,880               -20
    铅           192,875            +1,775
    锌           680,650            -2,700
    铝         5,109,600            -8,550
    镍           286,728               +60
    铝合金        37,060              -160
    NASAAC        63,620               -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据         库存分布             品种   库存数据         库存分布
 铜    MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅     MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡     MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                             金                      
 镍    MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA  MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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