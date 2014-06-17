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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 14:29 BJT

日本股市：日经指数录得温和涨幅，但交易量降至两个月低位

路透东京6月17日 - 日股周二挽回部分上日跌幅，但交易量降到两个月来最低水平，因许多机构买家出于对中东和乌克兰地缘政治风险的忧虑而收手。

日经指数 小涨0.3%至14,975.97点，上日跌1.1%。

市场人士表示，由于伊拉克动乱局势升级且投资者在等待美联储政策会议结果，市场人气趋于谨慎。

东证股价指数 涨0.3%报1,238.20点，仅有16.8亿股交易量。JPX日经400指数 亦涨0.3%，至11,275.02点。(完)
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