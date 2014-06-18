版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 08:00 BJT

台湾经济指标预测--6月18日至8月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:        
    
      *6月16日当周     
    日期   当地时       经济指标  公布月分   预估值                    前值
               间                                    
    6/20     1600       外销订单       5月       --                   +8.9%
 
      *6月23日当周     
    日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
    6/23      0830   季调失业率        5月       --                  4.04%
    6/23      1600     工业生产        5月       --                  4.80%
    6/25      1610     M2年增率        5月       --                 +6.24%
          *6月30日当周
   日期  当地时间      经济指标   公布月分   预估值                    前值
    7/4      1610      外汇存底      6月底       --          4,216.51亿美元
        
          *7月7日当周
   日期  当地时间      经济指标   公布月分   预估值                    前值
    7/7      1600          出口        6月       --                   +1.4%
    7/8      0830  消费者物价指        6月       --                  +1.61%
                        数(CPI)                      
  
      *8月18日当周     
    日期   当地时       经济指标  公布月分   预估值                   前值
               间                                    
    8/20     1610         经常帐    第二季       --        顺差154.9亿美元
    
    日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                  前值
      --        --     重贴现率     第二季       --                1.875%
      --      1600   经济成长率     第二季       --                +3.14%
 
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐