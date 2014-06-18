台湾经济指标预测--6月18日至8月20日

日本债市：持坚，追随美国疲弱经济数据过后美债收益率跌势
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *6月16日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 6/20 1600 外销订单 5月 -- +8.9% *6月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/23 0830 季调失业率 5月 -- 4.04% 6/23 1600 工业生产 5月 -- 4.80% 6/25 1610 M2年增率 5月 -- +6.24% *6月30日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/4 1610 外汇存底 6月底 -- 4,216.51亿美元 *7月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/7 1600 出口 6月 -- +1.4% 7/8 0830 消费者物价指 6月 -- +1.61% 数(CPI) *8月18日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差154.9亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第二季 -- 1.875% -- 1600 经济成长率 第二季 -- +3.14% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%