重发-中国金属：5月精炼铜产量同比增6.5%，铁矿石增12.7%--国家统计局

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(重发以跟上红条)
路透北京6月17日 - 中国国家统计局数据显示，5月精炼铜（电解铜）产量同比增长6.5%，至615,307吨，高于4月时产量为584,277吨。中国是全球最大的精炼铜生产国和消费国。
数据还显示，5月铁矿石产量达1.319亿吨,同比增加12.7%。
5月原铝(电解铝)产量同比增长5.8%，至190万吨；5月锌产量为461,022吨；铅产量为376,319吨。（完） (发稿 李贺； 审校 黄凯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。