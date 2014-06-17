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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 16:11 BJT

重发-中国金属：5月精炼铜产量同比增6.5%，铁矿石增12.7%--国家统计局

(重发以跟上红条)

路透北京6月17日 - 中国国家统计局数据显示，5月精炼铜（电解铜）产量同比增长6.5%，至615,307吨，高于4月时产量为584,277吨。中国是全球最大的精炼铜生产国和消费国。

数据还显示，5月铁矿石产量达1.319亿吨,同比增加12.7%。

5月原铝(电解铝)产量同比增长5.8%，至190万吨；5月锌产量为461,022吨；铅产量为376,319吨。（完） (发稿 李贺； 审校 黄凯)
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