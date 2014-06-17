中国股市：沪综指收挫0.9%创近一个月最大跌幅，新股申购前市场趋谨慎

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京6月17日 - 中国股市沪综指周二收挫0.9%，创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，IPO重启后的首批新股申购明日正式开始，今日市场整体交易情绪趋谨慎，部分资金套现准备参与新股申购，对场内资金产生一定分流效应；加之市场连涨后有技术性调整需求，引发大盘震荡回落。
沪综指 收报2,066.698点，跌19.285点或0.92%，此前最大单日跌幅为5月19日的1.05%；上证A股今日成交额708亿元人民币，上交易日为799亿元。
“我觉得最主要的就IPO重启了，IPO重启之前可能市场略有谨慎。”信达证券策略分析师艾宜表示，市场在前期连续上涨之后出现技术性调整较为合理，IPO重启成为引发今日技术性调整的诱因。
根据发行日程安排，本周将有七只新股发行，其中四只集中在周三亮相。
沪深300指数 收报2,169.674点，跌1.01%；沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,167.8点，跌0.81%，成交90,976手。（完）
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。