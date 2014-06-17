中国股市：沪综指收挫0.9%创近一个月最大跌幅，新股申购前市场趋谨慎

路透北京6月17日 - 中国股市沪综指周二收挫0.9%，创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，IPO重启后的首批新股申购明日正式开始，今日市场整体交易情绪趋谨慎，部分资金套现准备参与新股申购，对场内资金产生一定分流效应；加之市场连涨后有技术性调整需求，引发大盘震荡回落。

沪综指 收报2,066.698点，跌19.285点或0.92%，此前最大单日跌幅为5月19日的1.05%；上证A股今日成交额708亿元人民币，上交易日为799亿元。

“我觉得最主要的就IPO重启了，IPO重启之前可能市场略有谨慎。”信达证券策略分析师艾宜表示，市场在前期连续上涨之后出现技术性调整较为合理，IPO重启成为引发今日技术性调整的诱因。

根据发行日程安排，本周将有七只新股发行，其中四只集中在周三亮相。