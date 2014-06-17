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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 14:57 BJT

卢布汇率：俄罗斯央行调整汇率干预规定，以提升卢布灵活性

路透莫斯科6月17日 - 俄罗斯央行周二宣布调整卢布汇率干预政策参数，再次确认该国加强汇率自由浮动的承诺。

该央行表示，从6月17日开始将卢布兑美元-欧元货币篮子汇率浮动区间干预门槛由15亿美元调降至10亿美元。

央行还将日常汇市干预规模减少1亿美元，以在该区间内限制卢布波动，并将央行不予干预的中间汇率波动区间由3.1卢布扩大至5.1卢布。

俄罗斯央行表示，此次调整的目的是要增加卢布灵活性，并推进通胀率目标机制，反映了外汇市场波动下降，金融稳定性面临的风险缓和。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
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