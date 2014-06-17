《汇市简讯》市场预估英国CPI增幅放缓，料温和冲击英镑走势

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
0647 GMT
* 英国5月CPI数据将于0830GMT公布，可能对英镑走势造成温和冲击
* 预估5月CPI增幅将从4月的1.8%降至1.7%。英国央行的目标水准是2%
* 但不管数据表现怎样，英国央行升息预期未变
* 泰晤士报称，英国央行委员迈尔斯料在任期结束前投票支持升息
* 英镑/美元的买单挂在1.6960（周一低点），1.6957是亚洲盘低点
* 英镑/美元的卖单挂在1.7010（1.7011是周一高点）和期权障碍位1.7050下方
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。