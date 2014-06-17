《汇市简讯》市场预估英国CPI增幅放缓，料温和冲击英镑走势

0647 GMT

* 英国5月CPI数据将于0830GMT公布，可能对英镑走势造成温和冲击

* 预估5月CPI增幅将从4月的1.8%降至1.7%。英国央行的目标水准是2%

* 但不管数据表现怎样，英国央行升息预期未变

* 泰晤士报称，英国央行委员迈尔斯料在任期结束前投票支持升息

* 英镑/美元的买单挂在1.6960（周一低点），1.6957是亚洲盘低点

* 英镑/美元的卖单挂在1.7010（1.7011是周一高点）和期权障碍位1.7050下方