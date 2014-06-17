国际油市：IEA称伊拉克石油供应风险加大，全球石油需求升温

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
IEA指出，中国最快今年就将取代美国，成为全球最大原油进口国，凸显出石油需求成长稳步转向亚洲的趋势。
虽然IEA预测2015年需求加速成长，但目前预测之后会进一步放缓，理由是环保意识及其他更便宜的替代能源。
“虽然在成熟经济体之外地区的石油‘需求高峰’，可能还有很多年才会达到，但对整体市场而言，石油需求增幅的高峰已经不远，”IEA称。(完) (编译 田建华/张荻/高琦/蔡美珍；审校 张涛/杜明霞/李爽)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。