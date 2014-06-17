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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 15:21 BJT

国际油市：IEA称伊拉克石油供应风险加大，全球石油需求升温

IEA指出，中国最快今年就将取代美国，成为全球最大原油进口国，凸显出石油需求成长稳步转向亚洲的趋势。

虽然IEA预测2015年需求加速成长，但目前预测之后会进一步放缓，理由是环保意识及其他更便宜的替代能源。

“虽然在成熟经济体之外地区的石油‘需求高峰’，可能还有很多年才会达到，但对整体市场而言，石油需求增幅的高峰已经不远，”IEA称。(完) (编译 田建华/张荻/高琦/蔡美珍；审校 张涛/杜明霞/李爽)
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