全球金市：金价下滑，因SPDR减持黄金打击人气且市场等待美联储会议

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
“短期内，对于冲突的忧虑可能支撑金价，但影响有限。”金瑞期货贵金属分析师Chen Min表示。
她称预计迈向年底之际价格将跌，届时美国将升息的说法料凝聚动能。
今日稍晚美联储将展开为期两日的政策会议，预计周三公布政策声明。市场关注当中是否有任何联储何时可能开始升息的暗示。
投资者人气偏空，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量减少4.20吨至782.88吨，接近五年低位，并创4月中以来最大外流量。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1264.3 -6.99 -0.55
现货银 19.52 -0.08 -0.41
现货铂金 1426.25 -3.25 -0.23
现货钯金 808.03 -0.47 -0.06
COMEX期金 1264.8 -10.5 -0.82
COMEX期银 19.555 -0.16 -0.81
汇率
欧元/美元 1.3564
美元指数 80.486
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/张若琪 审校 艾茂林/王冠中)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。