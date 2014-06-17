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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 15:19 BJT

全球金市：金价下滑，因SPDR减持黄金打击人气且市场等待美联储会议

“短期内，对于冲突的忧虑可能支撑金价，但影响有限。”金瑞期货贵金属分析师Chen Min表示。

她称预计迈向年底之际价格将跌，届时美国将升息的说法料凝聚动能。

今日稍晚美联储将展开为期两日的政策会议，预计周三公布政策声明。市场关注当中是否有任何联储何时可能开始升息的暗示。

投资者人气偏空，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量减少4.20吨至782.88吨，接近五年低位，并创4月中以来最大外流量。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1264.3 -6.99 -0.55

现货银 19.52 -0.08 -0.41

现货铂金 1426.25 -3.25 -0.23

现货钯金 808.03 -0.47 -0.06

COMEX期金 1264.8 -10.5 -0.82

COMEX期银 19.555 -0.16 -0.81

汇率

欧元/美元 1.3564

美元指数 80.486

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/张若琪 审校 艾茂林/王冠中)
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