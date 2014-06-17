重发-《焦点》新西兰第一季经济增速料加快，巩固央行升息预期

(更新标题措辞，使语意更加明确)

* 新西兰周四将公布第一季GDP，料较前季度上涨1.2%

* 分析师认为，强劲的建筑业活动引领经济成长

* 数据或将支持新西兰元央行7月加息观点

路透惠灵顿6月17日 - 一份路透调查显示，根据新西兰第一季经济增长年率预计将为六年多以来最快，建筑业荣景料会提高该国央行下月再度加息的可能性。

根据路透对11位分析师的调查，一月至3月当季国内生产总值(GDP)预计将成长1.2%，年化成长率料为3.7%，或创下2007年9月当季以来最好表现。

新西兰第四季经济较前季度成长0.9%，年率为成长3.1%。

建筑业推动了经济的快速增长，因地震受损的坎特伯雷地区正在全力进行重建工作；奥克兰长期面临的住房短缺也正得到解决。

分析师认为，新西兰GDP数据将会加重通胀压力，并认为新西兰央行将在7月再度升息。

“上周央行释放的信号是...他们预计7月将会升息，除非数据比较令人失望。”Westpac资深分析师Michael Gordon说。

“我不认为GDP数据会让他们放弃下月加息的决定。”

3月，新西兰央行成为首个在当前周期升息的发达经济体央行。经济快速成长的该国希望能控制通胀压力。

央行升息至五年高点3.25%。随着该国经济表现超越很多大经济体，很多分析师预计新西兰今年还将有两轮加息。

第一季国际收支数据将在周三出炉，料为国内生产总值(GDP)谜题补上最后一块拼图。该数据预计进一步显示经济走强。

分析师预计，经常帐盈余13亿新西兰元，创四年高点。

**建筑活动回升**

新西兰经济近几个月季度一直在快马加鞭，受助于正在进行的坎特伯雷重建项目。乳产品出口创纪录新高，也将该国贸易条件提升至约40年最高水平。乳产品是新西兰出口收益最大的产品。

很多分析师都上调对该国第一季增长的预估，因此前数据显示1-3月建筑活动增速创逾十年以来最快。

部分分析师预计，建筑活动第一季对整体GDP的贡献度约为0.6个百分点。就业市场受到移民增加的支撑而表现强劲，料也对经济增长做出贡献。

“鉴于就业市场强劲，且该季移民净增，大幅增长是合理的，”BNZ经济分析师在一份报告中指出。该银行预计第一季GDP较前季增长1.1%，较上年同期增长3.7%。“近来的乐观氛围转化为实质的活动和支出。”

但Westpac的Gordon表示经济进一步成长的空间不多了，暗示增长年率在未来几季将在约4.0%触顶，略高于新西兰央行预估的3.7%。

他指出，之后房价回软将使消费者支出下降，到2015年经济成长率将放缓为3.2%左右。