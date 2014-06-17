汽车产业：欧洲5月汽车销量增加4.3%

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透柏林6月17日 - 据周二公布的数据显示，欧洲5月汽车销售增加4.3%，因德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 旗下斯柯达、雷诺 和欧宝 几大品牌销量增速超过高端品牌宝马 和奥迪。
欧洲汽车工业协会(ACEA)表示，在欧盟及欧洲自由贸易联盟(EFTA)成员国登记注册的汽车销售上月增至113万辆，高于上年同期的109万辆。
ACEA表示，尽管数据显示乘用车需求连续第九个月增加，但交付数量为2003年以来5月的第二低。
该地区除马耳他外30个国家的五个月销量增加6.6%至562万辆，2013年同期为527万辆。
欧洲五个最大的市场中有四个在5月继续保持成长势头，德国和英国分别增加5.2%和7.7%，抵消了意大利下降3.8%的拖累。(完) (编译 李爽 审校 王洋)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。