汽车产业：欧洲5月汽车销量增加4.3%

路透柏林6月17日 - 据周二公布的数据显示，欧洲5月汽车销售增加4.3%，因德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 旗下斯柯达、雷诺 和欧宝 几大品牌销量增速超过高端品牌宝马 和奥迪。

欧洲汽车工业协会(ACEA)表示，在欧盟及欧洲自由贸易联盟(EFTA)成员国登记注册的汽车销售上月增至113万辆，高于上年同期的109万辆。

ACEA表示，尽管数据显示乘用车需求连续第九个月增加，但交付数量为2003年以来5月的第二低。

该地区除马耳他外30个国家的五个月销量增加6.6%至562万辆，2013年同期为527万辆。