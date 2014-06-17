日本金融：日本央行新设一高级职位，专责监督区域银行

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京6月17日 - 日本央行新设立一个高级职位专责监督该国的区域性银行，显示央行越来越担心地区性银行的前景。
日本有略多于100家的区域性银行，由于当地借款人越来越少，这些银行日益感受到压力，银行业监管当局已呼吁进行整并。为了吸引借款人，银行业甚至不惜牺牲获利来压低利率。
央行本周在金融机构局之内成立一个单独的团队，赋予其监督区域性银行的职责，将由长野聪出任主管。
此举旨在加强日本央行与区域银行主管之间关于管理等问题的对话。
金融厅检查局(FSA)是监管银行的机构，有权实施裁罚。另一方面，日本央行另外监督银行业者，以确保金融体系稳定以及与中央银行运作有关之对应机构的体质健全度。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。