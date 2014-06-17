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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 15:44 BJT

日本金融：日本央行新设一高级职位，专责监督区域银行

路透东京6月17日 - 日本央行新设立一个高级职位专责监督该国的区域性银行，显示央行越来越担心地区性银行的前景。

日本有略多于100家的区域性银行，由于当地借款人越来越少，这些银行日益感受到压力，银行业监管当局已呼吁进行整并。为了吸引借款人，银行业甚至不惜牺牲获利来压低利率。

央行本周在金融机构局之内成立一个单独的团队，赋予其监督区域性银行的职责，将由长野聪出任主管。

此举旨在加强日本央行与区域银行主管之间关于管理等问题的对话。

金融厅检查局(FSA)是监管银行的机构，有权实施裁罚。另一方面，日本央行另外监督银行业者，以确保金融体系稳定以及与中央银行运作有关之对应机构的体质健全度。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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