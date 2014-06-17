《汇市简讯》欧元/英镑的下行趋势料延续，目标位是0.7756

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* 欧元/英镑从0.7959拉出一波小反弹后，在0.80面临阻力

* 0.7959为周一触及的20个月低点，0.7950是期权障碍位，0.8004是亚洲盘高点

* 英国央行和欧洲央行的货币政策走向截然不同，料令欧元/英镑一直承受下行压力

* 英国央行预计在第四季首次升息，而欧洲央行则料进一步放宽政策

* 0.7756（2012年7月低点）是欧元/英镑的空头目标之一

* 英国5月CPI数据将出炉，预计成长1.7%。英国央行会议记录周三公布。（完）