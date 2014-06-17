《汇市简讯》欧元/英镑的下行趋势料延续，目标位是0.7756

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
0710 GMT
* 欧元/英镑从0.7959拉出一波小反弹后，在0.80面临阻力
* 0.7959为周一触及的20个月低点，0.7950是期权障碍位，0.8004是亚洲盘高点
* 英国央行和欧洲央行的货币政策走向截然不同，料令欧元/英镑一直承受下行压力
* 英国央行预计在第四季首次升息，而欧洲央行则料进一步放宽政策
* 0.7756（2012年7月低点）是欧元/英镑的空头目标之一
* 英国5月CPI数据将出炉，预计成长1.7%。英国央行会议记录周三公布。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。