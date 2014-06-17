表格：外资在韩国股市买超143亿韩元

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透首尔6月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超143亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月17日 14.3 -26.1 11.4
6月16日 37.2 4.4 -12.2
6月13日 -255.1 -85.0 359.8
6月12日 11.7 -159.5 152.0
6月11日 144.7 -71.0 -128.0
6月10日 214.9 8.4 -222.7
6月 9日 20.0 -4.7 -18.8
6月 5日 65.8 -435.0 186.7
6月 3日 17.2 -59.6 44.2
6月 2日 213.6 -161.1 -57.5
5月30日 31.7 32.4 79.9
5月29日 99.3 -66.0 -14.7
5月28日 115.5 66.9 -173.9
5月27日 21.8 -87.6 73.7
5月26日 55.1 -75.2 24.8
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本月以来 484.2 -918.3 314.9
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今年以来 1,725.3 -2,512.7 893.9
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。