《中国新债预测》10年固息国债利率预测均值4.01%，市场预期显分歧

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 招标品种：财政部10年固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三(18日)9:30-10:30
* 受访人数：8位(银行和券商）
* 预测区间：3.96%-4.08%
* 预测均值：4.01%
路透上海6月17日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行10年期固息国债。路透调查显示，债市整体仍属偏强格局，但今日招标的国开长债需求略显颓势，市场短期或面临休整，料明日国债定位小幅低于二级的可能性仍较大，不过幅度有限，利率预测均值为4.01%。
市场人士对于该期债看法稍显分歧，预测区间3.96%-4.08%亦显稍大。看好的一方认为，定向降准名单不断扩大继续释放政策暖风，支撑市场对资金面以及债市的未来预期，加上承销商面临投标考核压力，配置需求不会有太大波动。
而看法偏谨慎的观点认为，利率债收益率反复下行后，目前的配置价值已不如前期明显，特别是10年国债收益率若跌破4%后，以银行的资金成本来看吸引力已相对有限。
“估计基本在二级附近，今天国开长端已经反映出需求较为疲软，”华东一银行交易员称。
国家开发银行 周二上午招标增发的五期固息债表现分化，三期中短债整体受捧，三年和五年品种定位更是远低于预期；而长端特别是10年期，则因增发标的品种票面利率较低等原因，需求偏淡。
上海一银行交易员表示，从最近利率债的表现看，国债明显比金融债要弱一些，似乎也不是大行重点配置的方向，而且感觉短期来看基本面也不太利于长债，今天二级市场配置力量一减弱，收益率很快反弹了。
而北京一券商交易员谈到，目前已经进入到较为敏感的6月中下旬，但是去年同期的“钱荒”在今年已经基本不具备再次出现的客观环境，债券一级市场大可不用担忧资金面带来的影响。
他认为，虽然债市整体趋势仍然面临着基本面的考验，不过下一次大考应在7月初二季度数据出炉之后。暂时仍会保持平稳，加之承销团业绩考核压力，预计本期10年国债结果应会明显低于二级水平。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为4.0640%。剩余期限约9.76年的固息国债140005最新报价收益率 为4.07%/4.00%。
明日新债为今年第12期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期国债利息按半年支付，6月19日开始计息，招标结束至6月23日进行分销，6月25日起上市交易。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
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