印尼矿业：当局与矿商自由港恢复铜出口协商取得进展

路透雅加达6月17日 - 针对美国自由港麦克默伦铜金矿公司 旗下的印尼Grasberg铜矿，印尼政府与自由港已在合约重新谈判基础框架达成一致，使恢复印尼铜出口的努力再获进展。Grasberg是世界第五大铜矿。

自由港是印尼国内最大铜产商，自由港与同业Newmont Mining 在1月暂停铜精矿出口，因印尼政府推出新的矿业规定，其中包括逐步提高出口税，而两家公司称这违背双方的矿业合约。

两家公司的执行长与印尼经济统筹部长丹绒(Chairul Tanjung)上周在雅加达会面，以期解决这场持续五个月之久的争端。

“有很大进展，我们已推进重新协商进程，但仍有一些有待完成，”印尼自由港(Freeport Indonesia)执行长Rozik Soetjipto周二对路透表示。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)