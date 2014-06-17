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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 15:52 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，但获利了结令涨幅受限

日股日经指数 周二收高0.29%，报14,975.97点。

布兰特原油周二守在每桶113美元附近，因市场对石油供应的担忧情绪持续；美国考虑对伊拉克进行空袭，该国安全局势正日趋恶化。

然而交易员称，TOCOM指标期胶收在200日圆的重要支撑水准上方，使得人气有所改善。

上海期交所主力9月期胶合约 跌20元人民币，收报每吨14,315元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新报每公斤168.0美分，上涨0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/张若琪 审校 田建华/张荻)
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