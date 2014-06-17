台湾汇市：台币连五日收贬，伊拉克情势令避险需求升温

* 台币连五贬创一周半低位，风险偏好降温 * 午后外资小幅汇入，令台币未脱整理格局 * 明日实质交易区间估在29.95-30.05 路透台北6月17日 - 台币兑美元 周二连续第五日收贬，并创一周半低 位。交易员指出，伊拉克情势与乌克兰天然气争端令风险偏好降温，台币跟随出口竞争对手 --韩国韩元 走弱。不过午后外资转汇入，对实质价位提供支撑。 交易员称，美国联邦储备理事会(美联储，FED)即将召开货币政策会议，明晚相关结论 出炉前，汇市料以区间整理为主。近期台币走势主要仍看外资动向，预料在欧洲降息、中国 定向降存款准备金率等宽松措施带动下，汇入趋势短期难以改变。 “下午一开盘(外资)就进来了，欧、美系银行都在卖(美元)。”一本地银行交易主管说 。 另一外商银行交易主管则称，今日外资汇入的量不算太多，毕竟先前已累积买超台股逾 2,000亿台币，大盘也推升到逾六年高位。未来顶多是缓步汇入、温和买超台股。 受伊拉克暴力冲突形势升级以及乌克兰天然气争端影响，交易员认为，美联储本次维持 既有措施的机率较高，可能难以在会后声明看出货币政策即将转向的端倪。 外界广泛预期美联储会在周二和周三的会议上将每月购债规模再缩减100亿美元，即便 还有其他动作，也不会是什么具体的政策举措。 今日台币实质交易区间在29.996-30.018，上日则在29.992-30.008。明日的交易区间先 看29.95-30.05。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略 微缩小，美元贬值预期转淡；一个月远汇报价 在29.990/30.000左右，上日纽 约盘收在30.000。 韩国韩元兑美元 周二连续第四个交易日下跌，因伊拉克暴力冲突形势升级拖累投 资者对高风险资产的偏好；但出口商需求限制了跌幅。 台湾股市周二收盘升0.41%，再创下逾六年的高位。台湾证券交易所资料显示，外资及 陆资在台股买超37.79亿台币，连续第九个交易日买超共计297.37亿台币；上交易日修正后 为买超51.36亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/17(二)：英国5月CPI、PPI购入指数和産出指数、德国6月ZEW经济景气判断指数和现 况指数、美国5月CPI和实质所得、房屋开工年率、美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行爲期 两日的议息会议、欧洲央行管理委员会会议。 6/18(三)：中国5月70个大中城市住宅销售价格月度报告、韩国5月PPI、路透短观调查 日本6月制造业景气判断指数、美国FOMC宣布利率决定； 6/19(四)：英国5月零售销售、英国6月工业联盟(CBI)总工业订单差值、美国一周初请 失业金人数、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、欧元集团会议； 6/20(五)：台湾公布5月外销订单年增率、德国5月PPI、意大利4月工业订单和工业销售 、欧洲经济暨财政事务理事会会议、日本央行总裁黑田东彦讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.066 30.061 29.992-30.069 30.065 5.93 5.50 元太外汇经纪公司 30.062 30.058 29.990-30.062 30.060 2.12 3.03 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.140/-0.120 -0.145/-0.120 (完)