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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 16:09 BJT

日本个股：Nikon将提拨2,000亿日圆在医疗及其他成长领域进行并购

路透东京6月17日 - 日本相机及精密仪器制造商Nikon 周二在中期策略计划中表示，将提拨2,000亿日圆(19.6亿美元)做为在医疗及其他成长领域进行并购的资金。

Nikon并称将指定2,200亿日圆，做为涵盖当前财年在内三年的研发经费，其中500亿日圆将用在医疗设备等领域。

Nikon称到2016/17财年时的医疗业务营收目标为1,300亿日圆，届时的整体营业利润目标为1,110亿日圆。在今年3月31日截止的财年，Nikon录得629.4亿日圆的营业利润。(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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