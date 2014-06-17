欧元债市：德国两年期公债收益率持于一年低位，ECB向银行体系注资

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
德国两年期公债收益率 稍稍走升，报0.033%，距离周一创下的0.027%不远，后者为2013年5月以来最低。
荷兰合作银行资深分析师Elwin de Groot说：“这表明至少从市场角度看，欧洲央行的措施很有效果。”
德国和荷兰周一发行的公债都是负收益率，是欧洲央行对隔夜存款实行负利率措施的直接结果。
政策制定者希望负利率能够带动资金从金融体系流向实体经济，但一些分析师对此依然持悲观看法。
Bayerische Landesbank首席策略师Marius Daheim表示：“如果你因为不相信企业的经济存活能力而惜贷，那么不论央行怎么刺激你也不会放贷。”
“信贷渠道被阻塞...人们不相信经济，因为增长低迷、通胀率低下、家庭债台高筑以及失业率也很高。”(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/王洋; 审校 张涛/李婷仪)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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