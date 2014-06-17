欧元债市：德国两年期公债收益率持于一年低位，ECB向银行体系注资

德国两年期公债收益率 稍稍走升，报0.033%，距离周一创下的0.027%不远，后者为2013年5月以来最低。

荷兰合作银行资深分析师Elwin de Groot说：“这表明至少从市场角度看，欧洲央行的措施很有效果。”

德国和荷兰周一发行的公债都是负收益率，是欧洲央行对隔夜存款实行负利率措施的直接结果。

政策制定者希望负利率能够带动资金从金融体系流向实体经济，但一些分析师对此依然持悲观看法。

Bayerische Landesbank首席策略师Marius Daheim表示：“如果你因为不相信企业的经济存活能力而惜贷，那么不论央行怎么刺激你也不会放贷。”

“信贷渠道被阻塞...人们不相信经济，因为增长低迷、通胀率低下、家庭债台高筑以及失业率也很高。”(完)

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