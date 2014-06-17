金属期市：伦铜持坚，受到中国或许出台刺激措施的憧憬支撑

“这些消息从人气角度帮助支撑了铜价，但我并不认为铜市基本面有任何实质性的改善，特别是铜将迎来季节性需求疲弱。”

中国总理李克强周一表示，中国今年有信心实现7.5%的增长目标，并称政府已经准备好调整政策来确保达成这一目标。此外，中国央行周一实施今年第二次定向下调存款准备金率，此次定向降准的范围是符合审慎经营要求，且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行，包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。

但中国5月实际使用外资(FDI)下降，降幅为16个月来最大，部分是因为经济放缓。不过，商务部称中国出口前景依然亮丽。

0732 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨6,690美元，基本持平。铜价目前正从上周触及的六周低点6,614.75美元缓慢反弹。

上海期交所主力8月期铜 上涨0.5%，报每吨48,190元人民币，稍早曾触及6月6日以来的最高点48,280元。

在青岛港贸易融资调查开启以来，上海保税仓库的铜升水继续下滑，目前回落到65-85美元，较两周前的110-125美元下降了约一半。

其它金属方面，Triland在报告中指出，镍周一的上扬，是因为消费者利用周五技术性卖压带来的低位而趁机敲进。

“鉴于镍价跌至五周低点，并且未来一到两年的看多基本面前景也未变，钢铁商和交易商定购了超过平均水准的销量。”

Triland还表示，锌在上周跌破重要支撑区域2,100/05美元，使得技术面再度转为中性。“这是个迹象，当看多前景被破坏后，市场料将进一步盘整。”（完）

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