金属期市：伦铜持坚，受到中国或许出台刺激措施的憧憬支撑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
“这些消息从人气角度帮助支撑了铜价，但我并不认为铜市基本面有任何实质性的改善，特别是铜将迎来季节性需求疲弱。”
中国总理李克强周一表示，中国今年有信心实现7.5%的增长目标，并称政府已经准备好调整政策来确保达成这一目标。此外，中国央行周一实施今年第二次定向下调存款准备金率，此次定向降准的范围是符合审慎经营要求，且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行，包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。
但中国5月实际使用外资(FDI)下降，降幅为16个月来最大，部分是因为经济放缓。不过，商务部称中国出口前景依然亮丽。
0732 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨6,690美元，基本持平。铜价目前正从上周触及的六周低点6,614.75美元缓慢反弹。
上海期交所主力8月期铜 上涨0.5%，报每吨48,190元人民币，稍早曾触及6月6日以来的最高点48,280元。
在青岛港贸易融资调查开启以来，上海保税仓库的铜升水继续下滑，目前回落到65-85美元，较两周前的110-125美元下降了约一半。
其它金属方面，Triland在报告中指出，镍周一的上扬，是因为消费者利用周五技术性卖压带来的低位而趁机敲进。
“鉴于镍价跌至五周低点，并且未来一到两年的看多基本面前景也未变，钢铁商和交易商定购了超过平均水准的销量。”
Triland还表示，锌在上周跌破重要支撑区域2,100/05美元，使得技术面再度转为中性。“这是个迹象，当看多前景被破坏后，市场料将进一步盘整。”（完）
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李婷仪/高琦 审校 艾茂林/张若琪)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。