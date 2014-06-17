路透伦敦6月17日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨日再度未能跌破1.3500美元，在本月低点1.3503略上方寻获支撑。目前阻力位在1.3580，若突破该阻力，则有望上穿1.3600并升向1.3675。如果跌至今年低点1.3480下方，还有从2012年低点1.2045拉出的关键趋势支撑，目前该支撑在1.3450略上方。

美元/日圆：上周跌穿101.80后，下一道支撑在101.50日圆以及200日移动均线，若跌穿200日移动均线，则重新指向接近101.00的上周区间低点。该区间高点仍在103.00区域下方，上周高位在102.75日圆。

欧元/英镑：欧元在2012年11月低点0.7960英镑似乎寻获支撑，可能准备小幅拉回，昨日的日线蜡烛图略微看多。要拉回到0.8035上方才会再次上看0.8085的阻力位。目前仍在3月高点拉出的趋势线阻力下方，仍存在下行压力，现在该阻力位在0.8140略下方。

英镑/美元：英镑昨日升穿1.7000，但仍远低于2009年高位1.7045.该点位存在巨大阻力，升穿1.7050有可能触发大幅上涨之势。目前盘中支撑位在1.6910，一路向下至100日移动均线切入位1.6700存在关键支撑。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3560 1.3573 -0.10 -1.35 1.3745

美元/日圆 102.02 101.83 +0.19 -3.11 105.30

欧元/日圆 138.34 138.21 +0.09 -4.35 144.63

美元/瑞郎 0.8982 0.8972 +0.11 +0.60 0.8928

英镑/美元 1.6979 1.6982 -0.02 +2.55 1.6556

美元/加元 1.0855 1.0842 +0.12 +2.21 1.0620

澳元/美元 0.9351 0.9400 -0.52 +4.91 0.8913

新西兰元/美元 0.8663 0.8675 -0.14 +5.57 0.8206

欧元/瑞郎 1.2182 1.2177 +0.04 -0.73 1.2271

欧元/英镑 0.7983 0.7993 -0.13 -3.78 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9973 8.9924 +0.05 +1.69 8.8474

美元/挪威克朗 5.9960 5.9884 +0.13 -1.16 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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