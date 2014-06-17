版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 16:12 BJT

标题新闻：经由乌克兰输往欧洲的俄罗斯天然气周二供气稳定--Gazprom发言人

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐