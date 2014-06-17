《路透晚报》--6月17日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数录得温和涨幅，但交易量降至两个月低位

日股周二挽回部分上日跌幅，但交易量降到两个月来最低水平，因许多机构买家出于对中东和乌克兰地缘政治风险的忧虑而收手。日经指数小涨0.3%至14,975.97点，上日跌1.1%。东证股价指数涨0.3%报1,238.20点，仅有16.8亿股交易量。JPX日经400指数亦涨0.3%，至11,275.02点。

--中国股市：沪综指收挫0.9%创近一个月最大跌幅，新股申购前市场趋谨慎

中国股市沪综指收挫0.9%，创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，IPO重启后的首批新股申购明日正式开始，今日市场整体交易情绪趋谨慎，部分资金套现准备参与新股申购，对场内资金产生一定分流效应；加之市场连涨后有技术性调整需求，引发大盘震荡回落。 沪综指收报2,066.698点，跌19.285点或0.92%，此前最大单日跌幅为5月19日的1.05%；上证A股今日成交额708亿元人民币，上交易日为799亿元。沪深300指数收报2,169.674点，跌1.01%。

--香港股市：收低，金融股和博彩股疲弱拖累大盘

港股收低，金融股表现逊色，且澳门博彩股疲弱，拖累大盘。恒生指数跌0.4%报23,203.59点，恒生国企指数跌0.5%。澳门周一晚间宣布，自7月1日起，持内地护照过境澳门的旅客，入境逗留期将由7天缩短至5天。

--汇市：澳洲央行会议记录压低澳元，英镑在通胀数据出炉后下跌

澳元兑美元下跌超过0.5%，此前澳洲央行的会议记录展现央行对混乱的经济复苏疑虑增加。英国消费者物价指数(CPI)弱于预期。英镑兑美元跌至盘中低点1.6940，欧元兑英镑升至盘中高点0.8008英镑。许多分析师预计英国央行本月会议的记录将显示，至少一位委员赞成立即升息。

--欧元债市：德国两年期公债收益率持于一年低位，ECB向银行体系注资

德国两年期公债收益率持于一年低位，因市场准备迎接欧洲央行(ECB)提供的流动性，预计这些流动性会给短期利率带来下行压力。周二ECB会实际上向银行间市场释放出1,080亿欧元--首次没有进行一周存款招标来对冲购债的效应。德国两年期公债收益率稍稍走升，报0.033%，距离周一创下的0.027%不远，后者为2013年5月以来最低。

--国际油市：布兰特原油守在113美元附近，受伊拉克供应隐忧支撑

布兰特原油守在每桶113美元附近，因市场对石油供应的担忧情绪持续；美国考虑对伊拉克进行空袭，该产油国安全局势正日趋恶化。0826GMT，布兰特原油8月合约下跌0.73美元至每桶112.21美元。该合约周一结算上涨0.48美元，此前曾创下113.28的盘中高位。美国原油7月合约下跌0.81美元，报每桶106.09美元，上日收低0.01美元。7月合约在6月20日到期。

--金属期市：伦铜持坚，受到中国或许出台刺激措施的憧憬支撑

伦敦期铜持稳，此前中国领导人重申今年7.5%的经济成长目标，出台进一步刺激措施的憧憬提振沪铜升至逾一周高位。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨6,695美元，基本持平。铜价目前正从上周触及的六周低点6,614.75美元缓慢反弹。上海期交所主力8月期铜上涨0.5%，报每吨48,190元人民币，稍早曾触及6月6日以来的最高点48,280元。

--全球金市：金价下滑，因SPDR减持黄金打击人气且市场等待美联储会议

金价进一步从三周高位回落，因投资者从全球最大黄金上市交易基金(ETF)撤资的速度创两个月最快，且市场紧张等待本周美联储会议。0827GMT，现货金跌至每盎司1,265美元附近。周一曾触及三周高位1,284.85美元，但受获利了结影响收低0.4%。 (完)