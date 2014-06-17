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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 16:33 BJT

日本个股：软银社长称收购T-Mobile US案取得新进展，有望进一步磋商

路透东京6月17日 - 软银社长孙正义周二表示，收购T-Mobile US 一案遭遇美国监管当局阻力以来，过去几个月有了一些新进展，并表达了进行进一步磋商的希望。

他重申了如果旗下子公司Sprint规模增大，对美国消费者而言是好事的看法。Sprint是软银去年并购的美国第三大无线运营商。

孙正义一直积极推动该美国第三和第四大无线运营商T-Mobile US的合并案，认为两者合并将能够更好地与美国前两位无线运营商竞争。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)
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