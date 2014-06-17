中国债市：IRS小幅反弹，定向降准暂消化关注焦点重回资金面

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海6月17日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二小幅反弹。市场人士表示，继定向降准超预期刺激IRS快速下跌后，今日IRS反弹约5bp(基点)；利好暂消化之后，市场关注焦点再回半年末资金面变化。
“今天IRS反弹了，repo1Y在3.44%附近成交，早上最低成交在3.37%，整个也算正常的，”上海一银行交易员称，“昨天的(定向降准)算是消化了吧，但现在情绪变太快。”
中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。央行当日稍晚并在微博上明确，此次定向降准范围包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。
上述交易员并指出，似乎和新股发行有关，午后资金面稍微紧一点，定向降准扩围消息之后，市场还是要看实际资金面水平，“只要流动性保持宽松，平稳度过6月末，利率肯定会下来的，不论是债券还是IRS。”
随着暂停四个月的首次公开发行（IPO）再度重启，周三将迎来首批新股申购，不过发行规模都不大，在2,000-5,500万股之间，单只募集资金规模最大也不超过10亿元人民币。
上海另一银行交易员表示，IRS短线反复也属于正常波动，前期下行一波，也下不动了，大家预期半年末资金还是有可能波动，现在IRS利率水平相对低位，没有进一步降准的消息比较难大幅下行。
央行公开市场周二继续正回购操作，但因到期资金偏少，单日净投放较上周同期大幅缩减九成，至50亿元。市场人士表示，央行或考虑到定向降准释放流动性，适度减少公开市场投放量；虽当前半年末时点在即，但料资金面将不会有大的风波。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.2859/3.3859 3.3700/3.4538 3.6025/3.6825 3.8275/3.9163 3.8254/4.0892
上日 3.3047/3.4127 3.4000/3.4800 3.6207/3.6980 3.8357/3.9220 3.8317/4.1250
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变动 -0.0188/-0.0268 -0.0300/-0.0262 -0.0182/-0.0155 -0.0082/-0.0057 -0.0063/-0.0358
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年5月人民币IRS成交的名义本金总额约2,619.69亿元，较4月的3,280.52亿减少约两成。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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