《全球汇市》澳洲央行会议记录压低澳元，英镑在通胀数据出炉后下跌

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
英国5月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%，较上年同期上升1.5%(预估为按年升1.7%)，年增幅创下2009年10月来最低。5月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%，较上年同期上升1.5%(预估为按年升1.7%)，年增幅创下2009年10月来最低。
该数据出炉后，欧元兑英镑升至盘中高点0.8008英镑，英镑兑美元跌至盘中低点1.6940。
美元兑欧元 走势艰困，难以延续两周前欧洲央行宽松政策后带动的近0.05美元涨势。欧元兑美元最新报1.3560美元，日内持平。
此外，美联储料将宣布进一步削减其每月买债计画，但多数市场人士认为美国要到2015年中才会升息。
“对于美联储的点阵图以及联储对于2015-16年利率的预估，市场上有许多的讨论，”汇丰的Maher称。“我们预期利率预估会小幅下降，但我想很多人会预期上扬。”
点阵图(Dot projections)可一窥美联储对于未来联邦基金利率水准的预估。
美元兑日圆 小涨约0.2%至102日圆，守在上周四触及的两周低点101.60日圆上方。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3558 1.3573 -0.11 -1.36 1.3745
美元/日圆 102.01 101.83 +0.18 -3.12 105.30
欧元/日圆 138.31 138.21 +0.07 -4.37 144.63
美元/瑞郎 0.8985 0.8972 +0.14 +0.64 0.8928
英镑/美元 1.6948 1.6982 -0.20 +2.37 1.6556
美元/加元 1.0853 1.0842 +0.10 +2.19 1.0620
澳元/美元 0.9345 0.9400 -0.59 +4.85 0.8913
新西兰元/美元 0.8654 0.8675 -0.24 +5.46 0.8206
欧元/瑞郎 1.2183 1.2177 +0.05 -0.72 1.2271
欧元/英镑 0.7999 0.7993 +0.08 -3.59 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0000 8.9924 +0.08 +1.72 8.8474
美元/挪威克朗 5.9970 5.9884 +0.14 -1.14 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/石冠兰/李爽/王冠中; 审校 高琦/张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。