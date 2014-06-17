《全球汇市》澳洲央行会议记录压低澳元，英镑在通胀数据出炉后下跌

英国5月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%，较上年同期上升1.5%(预估为按年升1.7%)，年增幅创下2009年10月来最低。5月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%，较上年同期上升1.5%(预估为按年升1.7%)，年增幅创下2009年10月来最低。

该数据出炉后，欧元兑英镑升至盘中高点0.8008英镑，英镑兑美元跌至盘中低点1.6940。

美元兑欧元 走势艰困，难以延续两周前欧洲央行宽松政策后带动的近0.05美元涨势。欧元兑美元最新报1.3560美元，日内持平。

此外，美联储料将宣布进一步削减其每月买债计画，但多数市场人士认为美国要到2015年中才会升息。

“对于美联储的点阵图以及联储对于2015-16年利率的预估，市场上有许多的讨论，”汇丰的Maher称。“我们预期利率预估会小幅下降，但我想很多人会预期上扬。”

点阵图(Dot projections)可一窥美联储对于未来联邦基金利率水准的预估。

美元兑日圆 小涨约0.2%至102日圆，守在上周四触及的两周低点101.60日圆上方。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3558 1.3573 -0.11 -1.36 1.3745

美元/日圆 102.01 101.83 +0.18 -3.12 105.30

欧元/日圆 138.31 138.21 +0.07 -4.37 144.63

美元/瑞郎 0.8985 0.8972 +0.14 +0.64 0.8928

英镑/美元 1.6948 1.6982 -0.20 +2.37 1.6556

美元/加元 1.0853 1.0842 +0.10 +2.19 1.0620

澳元/美元 0.9345 0.9400 -0.59 +4.85 0.8913

新西兰元/美元 0.8654 0.8675 -0.24 +5.46 0.8206

欧元/瑞郎 1.2183 1.2177 +0.05 -0.72 1.2271

欧元/英镑 0.7999 0.7993 +0.08 -3.59 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0000 8.9924 +0.08 +1.72 8.8474

美元/挪威克朗 5.9970 5.9884 +0.14 -1.14 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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