香港金融：马来西亚RHB推出互认协议下首个跨境销售的伊斯兰基金

路透香港6月17日 - 马来西亚第四大综合金融服务集团RHB 周二宣布在香港推出首个符合回教教义的主动式管理平衡基金，这亦是2009年香港与马来西亚签订基金互认安排以来首个跨境销售基金。

RHB旗下资产管理部门行政总裁暨零售分销地区主管何成禹在记者会上称，该只基金面向所有香港投资者，不过初期可能需要专注于推广何谓符合回教教义的基金，但RHB有信心在12个月后的基金规模可以增至5,000-7,000万美元，现时为2,500万马币(相当于775万美元)。

“我们相信投资者对于以伊斯兰投资产品代替其他传统投资产品有着浓厚的兴趣。”他并称，RHB正计划在明年引入两个符合回教教义的基金，投资资产类别有可能针对东盟市场、成熟市场股票或者是高收益债券。

RHB于香港的分支--兴业侨丰资产管理的投资主管吴宏图称，预期该只回教区域平衡基金的投资回报率为每年8-12%，分派率为4-5%，预期首阶段主要吸引一些宗教组织购买，未来随着香港与中国的基金互认安排落实，该支回教基金可望进一步向中国内地市场伸延。

“以中国3,000-5,000万伊斯兰人口计，市场潜力更大。”他说。

另外，香港证监会副行政总裁兼投资产品部和国际及中国事务执行董事张灼华在一项研讨会上提及，香港锐意进一步发展本地的伊斯兰金融市场。

她说，“伊斯兰金融有助促进香港金融市场的创新及多元发展。香港拥有稳健的基础设施和世界级的声誉，而且在人民币金融及产品方面享有先行优势，有条件进一步发展成为向本地和国际投资者销售伊斯兰金融产品的理想平台。”

根据2009年签署的《互相合作发展伊斯兰资本市场及伊斯兰集体投资计划的声明》，香港证监会与马来西亚证监会将会就两地的伊斯兰集体投资计划，落实互相认可安排。互认安排有利向两地投资者跨境销售伊斯兰集体投资计划，而两家监管机构将会简化这些计划在跨境销售前须通过的审核程序。（完）