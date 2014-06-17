路透基点：华为10亿美元循环信贷至少吸引到15家银行--TRLPC

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国华为技术有限公司的10亿美元五年期循环信贷案有至少15家银行加入。
这其中有几家欧洲银行，以及包括日本和中国银行业者在内的亚洲银行。
一如此前报导，此次贷款于5月中旬进入银团组建阶段。5月20日华为在伦敦向银行进行了陈述。
九家银行担任簿记行兼牵头行：西班牙对外银行(BBVA)、法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、汇丰、荷兰国际集团(ING)、渣打银行和苏格兰皇家银行。
该笔五年期循环信贷有两次延长一年的选择权，可在第一年和第二年末行权。
利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码120个基点，承诺费为利率的35%。
银行可以三个层次参贷：承贷7,500万美元，可得牵头行头衔，除了50基点的参与费，还有30基点的安排费；承贷5,000万美元，可得主办行头衔，除50基点的参与费，还有15基点的安排费；承贷2,500万美元，可得安排行头衔，只有50基点的参与费。
贷款将经由华为的荷兰部门和一香港部门借入。贷款可以以美元或欧元提取。
所获资金将用于华为不断成长的欧洲业务。
去年7月，华为技术有限公司的7亿美元五年期贷款提高至15亿美元，因为获得超额认贷。融资案平均分为一笔子弹式贷款和一笔循环信贷。
澳新银行、花旗集团、星展银行、汇丰银行、渣打银行与三井住友银行为牵头行兼簿记行(MLAB)。
贷款利率为较LIBOR或Euribor加码150个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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