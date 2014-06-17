中国钢铁：稳增长料刺激钢材需求，然后期钢价将持续低位波动--中钢协

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京6月17日 - 中国钢铁工业协会称，随着“稳增长”政策措施效果逐步显现，后期钢材需求会有所增长。但宏观经济运行仍承受较大的下行压力，且由于钢铁产能释放影响，钢材市场供大于求状况仍难以扭转，后期钢价仍呈低位波动运行态势，而后期进口铁矿石价格仍有进一步下降的空间，
刊登在中钢协网站上的新闻稿指出，5月国内钢材市场需求增长缓慢，但钢铁生产仍保持高水平，钢材社会库存持续下降，钢材价格呈波动下行走势。后期国内市场供大于求状况不会有明显改观，钢材价格大幅回升难度较大。
新闻稿称，5月末，在中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种中，长材及热轧板材价格均由升转降，镀锌板价格与上月持平，冷轧薄板和热轧无缝管价格则继续下降。钢材价格呈逐周回落，钢铁协会CSPI钢材综合价格指数6月第二周为连续第八周回落，且是2006年2月以来的最低水平。
而钢材库存持续回落，对后期钢价走势压力有所减轻。数据显示，5月末，全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1,424万吨，环比下降14.78%，连续第三个月下降；同比降21.75%；与年初相比上升5.41%。而至6月13日，钢材库存水平进一步降至1,377万吨，同2月末峰值相比，已累计下降了709万吨，降幅达33.99%。
中钢协指出，后期市场需要关注的主要问题，钢铁生产仍保持较高水平，而钢材出口以价换量、量增价跌。
数据显示，今年前5个月，全国累计出口钢材量再创历史新高，但钢材出口平均价格却降至793.7美元/吨，同比下降了79.4美元/吨，远低于进口均价1247.1美元/吨水平；同进口钢材均价的价差扩大为453.4美元/吨，比上年同期增加了131美元/吨。
尽管遭遇需求不振和信贷收紧的压力，中国5月粗钢产量同比仍增长2.6%至7,043万吨，创纪录新高。分析人士指出，二季度钢材消费旺季，加上矿石等原材料价格下滑提升吨钢盈利，刺激钢企生产热情。 （完）
更多细节，请点选中钢协网站(here) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。