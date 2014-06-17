《中国债市每日综述》现券收益率及IRS转升，年中临近资金扰动加大

* 一二级市场均略露疲态，现券收益率及IRS转而上行

* 收益率近期跌幅已不小，年中临近资金扰动亦有加大

* 未有进一步利好消息出现前，部分机构选择获利回吐

* 经济及政策走向仍应有利于债券暖势，中期仍看多

路透北京6月17日 - 中国银行间债市周二现券收益率及IRS转而上行。市场人士表示，政策趋松预期不断被兑现，债券收益率近期跌幅已不小，半年末临近资金扰动亦有加大，未有进一步利好消息出现前，部分机构选择获利回吐，一二级市场均略露疲态。

不过，他们也指出，年中过后，经济及政策走向仍应有利于债券暖势，中期仍看多；获利回吐后，时有浮现的买盘或佐证。

"现券收益率稍有反弹，获利回吐很正常；今年每次消息出完，都会反弹，"上海一银行资深交易员称。

他进一步指出，资金较前期有所收敛，短券抛盘不少。不过，预计过了年中时点，现券收益率仍存进一步下行的空间，房地产投资疲弱，经济向下的势头难以被根本转变，趋松的政策也还是会继续推出。

北京一银行资深交易员也表示，中长期看，经济与政策仍有望利好债市；随着半年末的到来，资金扰动也在变大，各机构宜根据自身情况，灵活调整自身仓位。

国开行 周二上午招标增发的五期固息债表现分化，三期中短债整体受捧，三年和五年品种定位更是远低于预期；而长端特别是10年期，则因增发标的品种票面利率较低等原因，需求偏淡。

剩余期限约4.81年的国开行固息金融债14国开09券最新成交收益率 为4.76%，上日尾盘为4.75%附近。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.52元人民币，较上日结算价跌0.154元或0.16%。单日成交3,586手，上日成交量为2,806手。

**定向宽松增力机构心态平稳**

银行间资金市场周二隔夜和七天质押式回购 加权利率小涨，虽然5月新增外汇占款创九个月新低，但央行定向宽松力度大增，机构心态更趋平稳。

业内人士指出，因月度缴税开始和新股申购临近，资金较前期宽泛状态略有收缩，不过整体仍供需有序。

“比前两天稍微紧一些，月度缴税开始了，但整体还是平稳的。”上海一商业银行交易员称。

他指出，今日14天期质押式回购可跨过季末，供给依然有限，需求增多推动价格顺势上扬，但央行定向宽松力度有所增加，进一步稳定市场预期，“看价格，价格合适再借，不合适再等等。”

中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。央行当日稍晚并在微博上明确，此次定向降准范围包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。

中国央行最新数据显示，5月金融机构新增外汇占款创九个月新低，体现当月人民币汇率弱势盘整格局下，外汇市场供求基本平衡，央行入市购汇相应减少。下半年资金流入回升料温和，加上汇率双向波动因素的影响， 新增外汇占款大幅反弹可能性不大。

上海一大型券商交易员还提到，因新股申购在即，部分基金转向IPO市场，对资金面略偏空，唯新股发行规模多不大，整体资金冻结规模应有限。

随着暂停四个月的首次公开发行（IPO）再度重启，周三将迎来首批新股申购，不过发行规模都不大，在2,000-5,500万股之间，单只募集资金规模最大也不超过10亿元人民币。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,694.98亿元，高于周一的8,522.30亿元。据深圳一券商固定收益研究员提供的数据显示，该成交量创2004年以来单日新高。其中，隔夜品种成交8,678.34亿元，周一为7,561.31亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6158 2.6097 +0.61 8,678.34

七天 3.0787 3.0192 +5.95 1,270.97

14天 3.6722 3.2193 +45.29 477.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6300 3.5400 -91.00 2,620.03

七天 3.9550 3.5100 +44.50 372.43

14天 5.2800 4.2050 +107.50 38.55

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6100 2.6000 +1.00 --

七天 3.0800 3.0400 +4.00 --

14天 3.2000 3.2700 -7.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6000 2.6000 0.00 --

七天 3.0310 3.0060 +2.50 --

三个月 4.7825 4.7777 +0.48 --