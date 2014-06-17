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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 17:10 BJT

表格：欧元区2014年第一季劳工成本同比增长0.9%，第四季修正为升1.6%

路透布鲁塞尔6月17日 - 欧盟统计局周二公布欧盟与欧元区第四季每小时劳工成本和薪资水平如下:

(数据为较上年同期百分比增幅)

2013第一季 2013第二季 2013第三季 2013第四季 2014年第一季

整体 薪资 其它 整体 薪资 其它 整体 薪资 其它 整体 薪资 其它 整体 薪资 其它 欧元区 2.1 2.2 1.8 1.2 1.5 0.5 1.2 1.4 0.7 1.6 2.0 0.4 0.9 1.5 -0.8 欧盟 2.3 2.3 2.2 1.2 1.4 0.6 1.2 1.3 0.6 1.4 1.7 0.4 1.2 1.7 -0.3

(完)
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