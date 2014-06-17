表格：欧元区2014年第一季劳工成本同比增长0.9%，第四季修正为升1.6%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透布鲁塞尔6月17日 - 欧盟统计局周二公布欧盟与欧元区第四季每小时劳工成本和薪资水平如下:
(数据为较上年同期百分比增幅)
2013第一季 2013第二季 2013第三季 2013第四季 2014年第一季
整体 薪资 其它 整体 薪资 其它 整体 薪资 其它 整体 薪资 其它 整体 薪资 其它 欧元区 2.1 2.2 1.8 1.2 1.5 0.5 1.2 1.4 0.7 1.6 2.0 0.4 0.9 1.5 -0.8 欧盟 2.3 2.3 2.2 1.2 1.4 0.6 1.2 1.3 0.6 1.4 1.7 0.4 1.2 1.7 -0.3
(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。