欧元债市：西班牙标售50亿欧元国库券，收益率创纪录低位

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透马德里6月17日 - 西班牙周二标售六个月期和12个月期国库券，得标规模在目标区间高端，收益率则在纪录低位，在官方利率接近零水准之际，投资人寻求相对较高的回报率。
西班牙财政部出售50亿欧元(68亿美元)国库券，金额为目标区间40-50亿欧元的高端。
六个月期国库券售出9.10亿欧元，平均收益率为0.144%，5月13日的上回标售时为0.362%。投标倍数为5.1倍，上回标售为4倍。
12个月期国库券平均收益率为0.384%，5月的上回标售为0.598%，售出金额为41亿欧元，但投标倍数仅2.0倍，低于上回标售的2.6倍。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 高琦)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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