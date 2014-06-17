欧元债市：西班牙标售50亿欧元国库券，收益率创纪录低位

路透马德里6月17日 - 西班牙周二标售六个月期和12个月期国库券，得标规模在目标区间高端，收益率则在纪录低位，在官方利率接近零水准之际，投资人寻求相对较高的回报率。

西班牙财政部出售50亿欧元(68亿美元)国库券，金额为目标区间40-50亿欧元的高端。

六个月期国库券售出9.10亿欧元，平均收益率为0.144%，5月13日的上回标售时为0.362%。投标倍数为5.1倍，上回标售为4倍。

12个月期国库券平均收益率为0.384%，5月的上回标售为0.598%，售出金额为41亿欧元，但投标倍数仅2.0倍，低于上回标售的2.6倍。(完)

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