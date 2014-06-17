香港个股：中信泰富再与10位投资者签订股份认购协议，涉资6.9亿美元

路透香港6月17日 - 从事钢铁资源及房地产业务的中信泰富 周二称，再与包括腾讯 在内的10位投资者签订股份认购协议，涉资6.9亿美元（约53.48亿港元）。

该公司在联交所一份声明并称，计入此前签订的投资者，全部25位投资者合计认购约33.3亿股股份，约占收购完成后中信泰富总发行股份的13.37%。

中信泰富股东会此前通过以2,269.96亿元人民币收购中信股份全部股权，并将易名为“中国中信股份有限公司”，标志着中信集团藉中信泰富实现整体上市。

为应付此项收购，中信泰富寻求向机构投资者配售股份集资。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)