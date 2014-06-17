香港个股：中信泰富再与10位投资者签订股份认购协议，涉资6.9亿美元

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透香港6月17日 - 从事钢铁资源及房地产业务的中信泰富 周二称，再与包括腾讯 在内的10位投资者签订股份认购协议，涉资6.9亿美元（约53.48亿港元）。
该公司在联交所一份声明并称，计入此前签订的投资者，全部25位投资者合计认购约33.3亿股股份，约占收购完成后中信泰富总发行股份的13.37%。
中信泰富股东会此前通过以2,269.96亿元人民币收购中信股份全部股权，并将易名为“中国中信股份有限公司”，标志着中信集团藉中信泰富实现整体上市。
为应付此项收购，中信泰富寻求向机构投资者配售股份集资。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。