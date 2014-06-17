欧元区经济：ECB一揽子措施提振德国和欧元区经济预期--ZEW经济学家

路透德国曼海姆6月17日 - 德国ZEW经济学家周二表示，欧洲央行(ECB)宣布将利率下调至纪录低位并向经济注入流动性后，德国和整个欧元区的经济预期都得到提振。

这位经济学家称，“我们观察到的是，措施宣布后，德国和欧元区的经济预期都提高了。”

他还称，德国在经历了强劲的第一季经济增长后，第二季将放缓。(完)