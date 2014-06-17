欧元区经济：ECB一揽子措施提振德国和欧元区经济预期--ZEW经济学家

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透德国曼海姆6月17日 - 德国ZEW经济学家周二表示，欧洲央行(ECB)宣布将利率下调至纪录低位并向经济注入流动性后，德国和整个欧元区的经济预期都得到提振。
这位经济学家称，“我们观察到的是，措施宣布后，德国和欧元区的经济预期都提高了。”
他还称，德国在经历了强劲的第一季经济增长后，第二季将放缓。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。