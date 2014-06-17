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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 17:27 BJT

中国期市：上期所称将探索进口20号标准胶上市交易可行性--新闻稿

路透北京6月17日 - 上海期货交易所周二发布新闻稿称，将积极探索进口20号标准胶上市交易的可行性，同时将研究探索价差交易等形式，进一步提高黄金等品种合约活跃月份的连续性。

目前中国天胶期货的交易标的是国内全乳胶和进口烟片胶，而轮胎企业用量最大的则是20号标胶，绝大多数需要进口，20号标准胶期货品种上市将为其提供应对市场价格波动风险的工具。

上期所新闻稿并称，将进一步研究完善有价证券充抵保证金制度；积极筹备原油期货上市，引入境外投资者，推进有条件的品种尽快实现对外开放；积极推进上期有色金属指数期货的上市准备工作，同时也推动和支持金融机构以有色金属指数为标的的创新产品开发。

上期所已经编制了上期有色金属指数，选择铜、铝、锌、铅四个期货品种作为成份商品，并于5月19日起启动上期有色金属指数期货仿真交易。国内媒体报导，5月底时上期所已完成有色金属指数期货合约的设计，并已报证监会审批。（完） (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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