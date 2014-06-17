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货币新闻 | 2014年 6月 17日 星期二 17:42 BJT

路透调查：英国央行很可能限制抵押贷款/收入比，为房市去火

29位受访分析师之中，14人预测央行将限制贷款/收入比。

其他预测人数较少的选项包括，央行将要求银行对特定类型抵押贷款计提更多资本准备、限制每家银行可承作的风险较高贷款件数、或是要求政府将补助买房金额上限60万英镑予以降低。

这项调查预测，英国经济本季成长0.8%，之后每季成长0.6-0.7%，与5月调查结果相近。调查预测，英国通胀率将在明年初达到央行的2.0%目标，也是分析师预测央行收紧政策的时间。(完) (编译 田建华/艾茂林/蔡美珍；审校 王洋/张涛)
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