路透调查：英国央行很可能限制抵押贷款/收入比，为房市去火

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
29位受访分析师之中，14人预测央行将限制贷款/收入比。
其他预测人数较少的选项包括，央行将要求银行对特定类型抵押贷款计提更多资本准备、限制每家银行可承作的风险较高贷款件数、或是要求政府将补助买房金额上限60万英镑予以降低。
这项调查预测，英国经济本季成长0.8%，之后每季成长0.6-0.7%，与5月调查结果相近。调查预测，英国通胀率将在明年初达到央行的2.0%目标，也是分析师预测央行收紧政策的时间。(完) (编译 田建华/艾茂林/蔡美珍；审校 王洋/张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。