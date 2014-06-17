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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 18:59 BJT

离岸人民币：新加坡华盛资产获批RQFII，由建行作为托管行

路透香港6月17日 - 新加坡华盛资产管理（APS Asset Management Pte Ltd）获批为人民币合格境外机构投资者（RQFII），成为另一家获准投资中国证券、债券市场的新加坡机构。

中国建设银行 周二表示，该行将为华盛RQFII的中资托管行。

新加坡去年10月获得中国给予500亿元的RQFII额度，使其成为香港、伦敦之后，第三个获批额度的地区。在中新合作下，新加坡也展现了作为东南亚离岸中心的企图心。

根据市场消息，首批共有三家新加坡机构获批RQFII，除了华盛外，还有淡马锡旗下的新加坡富敦资产管理（Fullerton Fund Management）以及Nikko资产管理。

华盛资产管理成立于1995年，专精于亚太区证券投资。

以市值计中国第二大的建设银行，截至2014年5月底托管业务总额超过6,400亿美元，至今已为近50家QFII、RQFII客户提供托管服务。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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