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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 18:02 BJT

韩国新股：三星爱宝乐园选定大宇证券等四家券商安排上市--消息

路透首尔6月17日 - 两名知情消息人士周二指出，三星爱宝乐园已选出大宇证券 、花旗集团 、摩根大通 及友利投资证券 担任上市案顾问。

消息人士之一表示，大宇获选为牵头顾问行。

三星爱宝乐园是三星集团内部一个重要控股公司，一些分析师认为三星爱宝乐园价值约在8兆(万亿)韩元(78.6亿美元)。三星爱宝乐园本月稍早表示，希望在2015年第一季之前完成上市。

消息人士并未获得授权接受媒体访问。

三星集团企业近期展开一连串资产转移，三星爱宝乐园的上市案被视为其中的重头戏；分析师指出，这些资产转移是为了将集团所有权交棒给三星电子 董事长李健熙的子女。

三星爱宝乐园的发言人不愿置评。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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