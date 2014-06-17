台湾金融：金管会裁罚玉山等九家商业银行，因TMU业务出现内控缺失

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北6月17日 - 台湾金融监督管理委员会周二公布，对玉山、国泰世华等九家办理TMU(金融商品行销)业务有缺失银行进行处分，分别处以200-400万台币不等的罚锾。
九家银行分别为玉山、国泰世华、台新、台北富邦、新光、大众 、花旗(台湾)、安泰 及中国信托等商业银行。
金管会表示，上述银行的缺失有碍健全经营之虞，其中八家并有未建立适当风险控管机制、未确实执行认识客户(KYC)及商品适合度评估(KYP)、未妥适保障客户权益或营业活动未符合法令规定的重要内部控制缺失。
金管会强调，本次裁罚是就银行办理金融商品行销业务整体内部控制缺失所为的行政处分。银行与客户间交易的私权纠纷，仍应依契约约定处理。
金管会表示，此次银行并未销售目标可赎回远期契约(Target Redemption Forward；TRF)商品予一般自然人，多数系境外OBU公司或银行海外分行的专业法人客户，专业知识及风险承担能力较佳，符合其原始购买目的。
金管会此前已重罚永丰金控 旗下银行停业一年TRF，此为官方首次裁罚人民币相关衍生性商品业务推广缺失，亦为史上最长的停业处分。
金管会主委曾铭宗曾表示，台湾上市柜公司投资TRF曝险金额为583亿台币，未实现损失为19亿台币。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。