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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 18:15 BJT

台湾金融：金管会裁罚玉山等九家商业银行，因TMU业务出现内控缺失

路透台北6月17日 - 台湾金融监督管理委员会周二公布，对玉山、国泰世华等九家办理TMU(金融商品行销)业务有缺失银行进行处分，分别处以200-400万台币不等的罚锾。

九家银行分别为玉山、国泰世华、台新、台北富邦、新光、大众 、花旗(台湾)、安泰 及中国信托等商业银行。

金管会表示，上述银行的缺失有碍健全经营之虞，其中八家并有未建立适当风险控管机制、未确实执行认识客户(KYC)及商品适合度评估(KYP)、未妥适保障客户权益或营业活动未符合法令规定的重要内部控制缺失。

金管会强调，本次裁罚是就银行办理金融商品行销业务整体内部控制缺失所为的行政处分。银行与客户间交易的私权纠纷，仍应依契约约定处理。

金管会表示，此次银行并未销售目标可赎回远期契约(Target Redemption Forward；TRF)商品予一般自然人，多数系境外OBU公司或银行海外分行的专业法人客户，专业知识及风险承担能力较佳，符合其原始购买目的。

金管会此前已重罚永丰金控 旗下银行停业一年TRF，此为官方首次裁罚人民币相关衍生性商品业务推广缺失，亦为史上最长的停业处分。

金管会主委曾铭宗曾表示，台湾上市柜公司投资TRF曝险金额为583亿台币，未实现损失为19亿台币。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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