更新版 1-台湾货币市场：市场资金持续不均，本周利率高位回落不易

* 市场保守心态蔓延，银行有意识缓步垫高利率

* 资金情势不均，短票利率往中位集中 (新增准备数据及存单发行细节)

记者 林妙容

路透台北6月17日 - 台湾银行间短率区间周二稳中略带有走扬压力。市场对6月季底的资金情势保守心态蔓延，市场可供流动的资金部位受到限制，令有缺口的金融机构调度难度升高，但利率尚未进一步走高。市场预估本周利率高位将回落不易。

市场交易人士指出，由于货币市场长期处于低利环境，部分银行趁着季底的市场趋紧预期扬升，有意识地缓步拉抬高位成交利率，这使得月内资金虽然充足，但利率高位已渐跟上跨月利率脚步，部分市场人士甚至预估下周有机会触及0.50%的整数关卡。

“今天资金还算平平，但我认为本周三以后就会开始更快反应季底因素。”一位公股银行交易员说。

不过市场对6月底的资金情势看法仍有不一，部分市场人士认为，今年第一季季底市场也曾提前反应季底因素，但到了季底，资金情势反而并不紧俏。也有大型银行的资金调度人士称，6月已不会再较5月缴税季的情况更差。

但从外商银供应资金多数流向大型行库遭放置帐上，以及市场主要资金供应者均暂不提供跨月资金看来，至少本周至下周前半周的资金情势仍难以十分乐观。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.420%，亦与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，也同于上日。跨月利率拆借高位在0.46%。

**票券商资金缺口不大**

短票市场方面，今日票券商因资金缺口不大，仰赖银行供应资金的压力减轻，得以很快弥平资金缺口，尚不须与银行以过高利率承作。但同一时间，在少量交投中，银行也坚持不再承作低位利率，利率因而往中位集中。

一银行交易员指出，过往票券商透过银行体系取得便宜资金、不断压低利率的做法，已在银行体系形成较为负面的观感，今年起不少银行在季节性因素到来之际，即使市场资金并未趋紧，亦主动上调拆予票券商的拆款利率，或要求承作的短票利率往上加点，以适度反应市场波动。

这使得本周以来短票利率往高位跳升的速度加快，今日虽暂时止稳，但市场尚观察后续情况。

〞票券商现在要自求多福，(季底)银行只能顾自己。〞一银行交易员说。

票券商交易主管则指出，由于银行端的资金取得难度变高，票券商转向民间法人客户、投信及寿险等较为多元的管道调度资金，且将库存票券释出，尽量维持资金缺口不扩大，预料月底利率虽然还有扬升空间，但幅度不至于太大。

今日银行端、投信和寿险的月内自保短票利率趋同，主要成交在0.58-0.59%，和上日相同；银行端跨月短票的成交利率主要落在0.60%，上日在0.59-0.61%。

台湾央行周二公布，共发行1,033亿台币存单，与今日存单到期金额1,036亿相较，存单发行余额减3亿台币。

本周央行存单到期共1兆320.55亿台币，其他交易日落点分别是周三2,323.75亿，周四2,195.8亿以及周五756亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备11亿台币，累计超额准备为负1,102亿台币、加计前期1%的超额准备为985亿台币。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)利率持稳，但资金多缺不一。交易商指出，为了因应明日较大额的公债及公司债交割款，今日有部分投信与寿险提前解约，令市场资金呈现分布不均的现象。

交易商表示，可以确定的是今日资金不若昨天宽裕。至于月底的资金情势，各家交易商均表示不敢大意，已尽量要求投信/寿险承做跨月的附买回交易。

〞下周应该是会比这周更紧，利率也可能会上来一点点。〞一位证券商交易员说。他补充表示，下周临近月底，也有比本周更大笔的债券将交割，资金情势料将偏向紧张，可能带动利率上扬。

今日有绿意开发 3亿台币转换公司债交割；周三将共有650亿台币公债及公司债将交割，是本周的交割高峰日。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，和上日大致相似；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，均与上日相同。